Представлены процессоры Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake)

Компания Intel представила новую серию процессоров Core Ultra 100 (Meteor Lake), которые станут основой для ноутбуков, мини-ПК и портативных приставок. Процессоры используют компоновку из четырех кристаллов, объединенных технологией Intel 3D Foveros. Вычислительный чиплет (с процессорными ядрами, CPU) выполнен по техпроцессу Intel 4 (7 нм), кристалл встроенной графики (GPU) производится TSMC по нормам 5-нм (N5), чиплеты SoC и I/O тоже производит компания TSMC, но уже по 6-нм техпроцессу (N6). То есть три из четырех чиплетов производятся не Intel.

Вычислительный чиплет содержит кластеры P-ядер (Redwood Cove) и E-ядер (Crestmont), общий кэш L3. Также есть дополнительный кластер E-ядер, которые компания называет Low Power Island. Новые процессоры Intel Core Ultra 100 получили поддержку Wi-Fi 6E/7, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, PCIe Gen 4/5 и оперативной памяти LPDDR5X-7467 или DDR5-5600. Кроме того, чипы оснастили встроенным нейронным блоком (впервые в процессорах Intel) с производительностью до 34 TOPS, благодаря чему Core Ultra 100 на 70% лучше себя показывает в задачах с ИИ, чем прошлое поколение.

Если говорить о производительности, новые процессоры не приносят никакого существенно прироста относительно Alder Lake и Raptor Lake при одинаковом количестве ядер. Core Ultra 100 должны быть намного более энергоэффективными, но с точки зрения производительности особой разницы не будет.

Сама Intel признает, что новые чипы немного уступают предшественникам в однопоточной производительности, но слегка превосходят их в многопоточности. Судя по слайдам, модель Core Ultra 7 165H на 8% быстрее Core i7-1370P в многопоточности при одинаковом энергопотреблении и на 11% обходит Ryzen 7840U при тех же условиях. А в однопоточном режиме Core Ultra 7 165H на 12% быстрее Ryzen 7840U, но на 9% отстает от предшественника.

Главные улучшения коснулись интегрированной графики: Intel использовала новую архитектуру Xe-LPG с поддержкой DirectX 12 Ultimate, аппаратной трассировки лучей и фирменной технологии масштабирования XeSS. Поддерживаются современные кодеки AV1, H265 и VP9. Интегрированная графика имеет до 8 ядер Xe, работающих на частоте до 2,35 GHz. Intel заявляет, что GPU новых решений до двух раз быстрее того, что предлагают чипы Intel Core 13-го поколения при энергопотреблении 28 Вт, а также до 10% быстрее, чем GPU RDNA 3 в Ryzen 7 7840U. Без ограничения TDP Xe-LPG будет соответствовать или немного превосходить графику RDNA 3.

Всего Intel показал 11 новых процессоров серий H и U. Флагманом стал 16-ядерный Core Ultra 9 185H с 24 Mb кэша, частотой до 5,1 GHz, восьмиядерной графикой с частотой 2,35 GHz и TDP до 115 Вт.

Первые ноутбуки на основе Intel Core Ultra 100 от компаний MSI, ASUS, Samsung и других, поступят в продажу в ближайшее время.