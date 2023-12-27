RedmiBook 16 (2024) получил упрощенную версию за $474

Бренд Redmi представил более доступную версию ноутбука RedmiBook 16 (2024). Ключевое отличие от оригинальной версии состоит в модели процессора (Intel Core i5-12450H вместо Core i5-13500H). Объем оперативной памяти LPDDR5 по-прежнему составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя с интерфейсом PCle 4.0 — до 1 Tb.

RedmiBook 16 (2024) получил 16-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Hz и максимальной яркостью 400 нит. Экран обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. Он получил сертификат Rheinland за низкий уровень синего света и за отсутствие мерцания.

Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной около 15,9 мм и весом около 1,63 кг. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Ноутбук может воспроизводить локальное видео 1080P в течение 14 часов.

Есть четыре микрофона и два динамика, порт HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Заявлены поддержка технологий Dolby Atmos и Dolby Vision, а также функция быстрого сопряжения с гаджетами Xiaomi и Redmi (HyperOS Connect).

Конфигурация с 16/512 Gb памяти стоит в Китае $474, а вариант с 16 Gb/1 Tb — $502.