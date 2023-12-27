spot_img
28 декабря, 2023
ДомойТехнологииНоутбукиRedmiBook 16 (2024) получил упрощенную версию за $474

RedmiBook 16 (2024) получил упрощенную версию за $474

RedmiBook 16 (2024)

Бренд Redmi представил более доступную версию ноутбука RedmiBook 16 (2024). Ключевое отличие от оригинальной версии состоит в модели процессора (Intel Core i5-12450H вместо Core i5-13500H). Объем оперативной памяти LPDDR5 по-прежнему составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя с интерфейсом PCle 4.0 — до 1 Tb.

RedmiBook 16 (2024) получил 16-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Hz и максимальной яркостью 400 нит. Экран обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB. Он получил сертификат Rheinland за низкий уровень синего света и за отсутствие мерцания.

Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной около 15,9 мм и весом около 1,63 кг. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 56 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Ноутбук может воспроизводить локальное видео 1080P в течение 14 часов.

Есть четыре микрофона и два динамика, порт HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Заявлены поддержка технологий Dolby Atmos и Dolby Vision, а также функция быстрого сопряжения с гаджетами Xiaomi и Redmi (HyperOS Connect).

Конфигурация с 16/512 Gb памяти стоит в Китае $474, а вариант с 16 Gb/1 Tb — $502.

Предыдущая статья
Xiaomi выпустила 50-дюймовый 4K-телевизор за $218
Следующая статья
Samsung Galaxy Book3 Go – ноутбук на базе процессора Snapdragon за $430
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,088ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»