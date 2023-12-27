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28 декабря, 2023
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Samsung Galaxy Book3 Go – ноутбук на базе процессора Snapdragon за $430

Samsung Galaxy Book3 Go

Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book3 Go, в основе которого лежит процессор Qualcomm. Устройство ориентировано на учащихся и сотрудников офисов.

Samsung Galaxy Book3 Go

Galaxy Book3 Go оборудован 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием. За производительность ноутбука отвечает процессор Snapdragon 7c+ Gen 3, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 Gb, емкость накопителя — 128 Gb. Данная SoC должна сделать ноутбук достаточно экономичным. Емкость аккумулятора составляет 42,3 Втч. По заявлению производителя, благодаря 45-ваттной зарядке за полчаса ноутбук зарядится достаточно, чтобы проработать 8 часов автономно.

Набор интерфейсов ноутбука включает один порт USB Type-A, два USB Type-C, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем и слот для microSD. За возможности беспроводной связи отвечают модули 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Также есть веб-камера 720p и два динамика мощностью по 1,5 Вт. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home с поддержкой функций экосистемы Galaxy. Габариты составляют 324 х 225 х 15,5 мм, вес — 1,43 кг.

Samsung Galaxy Book3 Go поступит в продажу в Южной Корее 2 января по цене $430. О доступности ноутбука в других регионах информации пока нет.

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