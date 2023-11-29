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29 ноября, 2023
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Ноутбуки RedmiBook 14 и RedmiBook 16 (2024) получили процессор Intel Core i5-13500H

RedmiBook

Бренд Redmi представил обновленные версии ноутбуков RedmiBook. 14- и 16-дюймовые модели 2024 года получили качественные экраны и производительный процессор Intel. Устройства выполнены в цельнометаллическом корпусе с усиленными петлями. Толщина корпуса ноутбуков составляет 15,9 дюйма. Вес младшей модели – 1,37 кг, старшей — 1,68 кг.

RedmiBook

Новый RedmiBook 14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8К, кадровой частотой 120 Hz и яркостью до 300 нит. RedmiBook 16 получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой 120 Hz и яркостью до 400 нит.

В обеих моделях установлен производительный 12-ядерный процессор Intel Core i5-13500H с теплопакетом 47 Вт, работающий в паре с быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5-6400. Система охлаждения включает два вентилятора и две тепловые трубки диаметром 8 мм.

В 16-дюймовой модели используется аккумулятор емкостью 72 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Есть три порта USB 3.2 формата USB Type-A, один USB Type-C, служащий для зарядки, HDMI и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

Особое внимание на презентации производитель уделил экосистеме Xiaomi HyperOS Connect. Например, камера смартфона может использоваться для видеозвонков на ноутбуке. Кроме того, на RedmiBook можно запускать приложения со смартфона, отвечать на звонки и сообщения.

Цены на RedmiBook 14 (2024): 16/512 Gb — $593, 16 Gb/1 Tb — $635. RedmiBook 16 (2024) в аналогичных конфигурациях будет предложен за $621 и $664 соответственно.

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