Xiaomi выпустила 50-дюймовый 4K-телевизор за $218

Компания Xiaomi объявила о предварительной продаже телевизора Xiaomi TV A50 по цене, сопоставимой с покупкой недорогого смартфона.

Разрешение 50-дюймового дисплея составляет 4K, а частота обновления — 60 Hz. Точность цветопередачи заявлена на уровне ΔE≈2. Отмечается возможность отображения 1,07 млрд. оттенков, поддержка технологий автоматического затемнения и подавления мерцания. За счет тонких рамок соотношение экрана к корпусу составляет 97,2%.

Xiaomi TV A50 построен на базе четырехъядерного ARM-процессора, оснащен 2 Gb оперативной памятью и накопителем на 32 Gb. Поддерживаются Wi-Fi 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.0. Набор интерфейсов включает порты HDMI, USB Type-A, Ethernet и S/PDIF для аудио. Устройство работает на фирменной OC MIUI, которая поддерживает голосовое управление и передачу картинки со смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Телевизор поступит в продажу в Китае 31 декабря по цене $218.