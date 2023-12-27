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28 декабря, 2023
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Xiaomi выпустила 50-дюймовый 4K-телевизор за $218

Xiaomi TV A50

Компания Xiaomi объявила о предварительной продаже телевизора Xiaomi TV A50 по цене, сопоставимой с покупкой недорогого смартфона.

Разрешение 50-дюймового дисплея составляет 4K, а частота обновления — 60 Hz. Точность цветопередачи заявлена на уровне ΔE≈2. Отмечается возможность отображения 1,07 млрд. оттенков, поддержка технологий автоматического затемнения и подавления мерцания. За счет тонких рамок соотношение экрана к корпусу составляет 97,2%.

Xiaomi TV A50 построен на базе четырехъядерного ARM-процессора, оснащен 2 Gb оперативной памятью и накопителем на 32 Gb. Поддерживаются Wi-Fi 2,4/5 GHz и Bluetooth 5.0. Набор интерфейсов включает порты HDMI, USB Type-A, Ethernet и S/PDIF для аудио. Устройство работает на фирменной OC MIUI, которая поддерживает голосовое управление и передачу картинки со смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Телевизор поступит в продажу в Китае 31 декабря по цене $218.

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