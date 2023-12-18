MSI представил ноутбуки Prestige 16 AI Evo на базе Intel Core Ultra с ИИ-функциями

Компания MSI представила ноутбуки Prestige 16 AI Evo на базе новых процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake). Покупателям будут предложены три модели: 16-дюймовые Prestige 16 AI Evo и Prestige 16 AI Studio Evo, а также 13-дюймовый Prestige 13 AI Evo.

MSI Prestige 16 AI Evo и Prestige 16 AI Studio Evo при толщине 18,95 мм весят 1,5 кг. Корпус ноутбуков изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с устойчивым к отпечаткам покрытием. Будут доступны два варианта экранов: стандартный с разрешением 2560×1600 пикселей или OLED-панель с разрешением 3840×2400 пикселей.

В ноутбуках будут использоваться процессоры Intel Core Ultra 7 155H или Ultra 9 185H. В Prestige 16 AI Evo доступна только встроенная графика Intel Arc, а для модели Studio предусмотрена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070. Объем оперативной памяти LPDDR5-6400 составляет 16 или 32 Gb для обычного Prestige 16 AI Evo, а для модели Studio — только 32 Gb. Для хранения данных предусмотрены SSD объемом до 2 Tb.

В обеих моделях установлен аккумулятор на 99,9 Втч, обеспечивающий до 14 часов беспрерывной работы. Обычная версия будет комплектоваться адаптером питания мощностью 100 Вт, в версия Studio будет оснащена более мощным адаптером 140 Вт. Отмечается, что с помощью ИИ-функции устройство регулирует свою мощность, чтобы добиться оптимальной производительности и автономности. Ноутбуки оснащены портами HDMI 2.1, USB Type-A 3.2 Gen 2 и парой USB Type-C. У Prestige 16 AI Evo это два Thunderbolt 4, а у модели AI Studio Evo — один Thunderbolt 4, а второй USB Type-C 3.2. Также есть разъем Ethernet, слот для карт памяти SD и 3,5-мм разъем для наушников.

Prestige 13 AI Evo весит всего 0,95 кг. В ноутбуке установлен OLED-дисплей с разрешением 2880х1800 пикселей, но на некоторых рынках может быть доступен вариант с IPS-матрицей и разрешением 1920х1200 пикселей. Что касается процессоров, есть версии на базе Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H. Доступна только встроенная графика Intel Arc. Емкость аккумулятора составляет 75 Втч. В оснащение также входят USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, два Thunderbolt 4, слот для карт microSD и разъем для наушников.

Все три ноутбука получили поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, оснащены датчиками приближения, веб-камерами с 3D-шумоподавлением и микрофоном с пространственной решеткой, есть разблокировка по лицу и отпечатку пальца.

Ноутбуки поступят в продажу до конца декабря. Цена 13-дюймового MSI Prestige 13 AI Evo начинается с $1049, Prestige 16 AI Evo — с $1399, а Prestige 16 AI Studio Evo — с $1899.