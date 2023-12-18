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19 декабря, 2023
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Приложения Microsoft Office стали доступны для VR-гарнитур Meta Quest

Microsoft Meta

Компаниии Microsoft и Meta объявили о запуске Microsoft Word, Excel и PowerPoint для VR-гарнитур Meta Quest. Это позволит владельцам Oculus Quest и последующих моделей Meta Quest 2, 3 и Pro использовать офисные приложения в виртуальной среде. Приложения доступны бесплатно для загрузки из магазина Meta Quest и требуют учетной записи Microsoft для использования.

Портал Android Central опубликовал видеоролик, демонстрирующий работу офисных программ c гарнитурой Meta Quest. Автор ролика также показывает, как приложения Word, Excel и PowerPoint могут работать параллельно в среде виртуальной реальности. Приложения предназначены для работы в условиях смешанной реальности, поэтому пользователи продолжают видеть, что происходит за пределами гарнитуры, пока пишут документы в Word, создают таблицы в Excel или презентации в PowerPoint.

Приложения Microsoft Office позволяют пользователям взаимодействовать с документами с помощью виртуальных пальцев через гарнитуру или подключать внешние устройства ввода, такие как мышь и клавиатуру Meta Quest по Bluetooth.

Кроме того, на прошлой неделе Microsoft выпустил версию приложения Xbox Cloud Gaming для гарнитур Quest.

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