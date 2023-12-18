Представлен игровой монитор BenQ Zowie XL2586X с частотой обновления 540 Hz

Компания BenQ представила игровой монитор Zowie XL2586X, главной особенностью которого стала поддержка высокой частоты обновления кадров.

Монитор оснащен 24,1-дюймовым дисплеем Fast TN от AU Optronics с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления до 540 Hz, яркостью подсветки до 320 нит и контрастностью 1000:1.

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Есть поддержка фирменной технологии DyAc 2, которая позволяет значительно снизить размытость изображения при движении. Углы обзора дисплея составляют 170° и 160° по вертикали и горизонтали соответственно. Для подключения монитора предусмотрен интерфейс DisplayPort 1.4 и три разъема HDMI 2.1.

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Реализована поддержка технологии адаптивной синхронизации для переменной частоты обновления (VRR), благодаря чему монитор также подходит для работы с консолями PlayStation 5 и Xbox Series, но максимальная частота обновления в этом случае будет ограничена до 120 Hz.

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Монитор комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты и угла наклона, а также переключателем S-Switch для быстрой смены цветовых профилей. Компания также выделяет съемные боковые панели, помогающие геймеру сосредоточиться на игровом процессе.

Цена BenQ Zowie XL2586X в США по условиям предзаказа составляет $599. Розничные продажи монитора начнутся в первом квартале 2024 года.