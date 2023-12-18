spot_img
19 декабря, 2023
ДомойТехнологииМониторыПредставлен игровой монитор BenQ Zowie XL2586X с частотой обновления 540 Hz

Представлен игровой монитор BenQ Zowie XL2586X с частотой обновления 540 Hz

BenQ Zowie XL2586X

Компания BenQ представила игровой монитор Zowie XL2586X, главной особенностью которого стала поддержка высокой частоты обновления кадров.

BenQ Zowie XL2586X

Монитор оснащен 24,1-дюймовым дисплеем Fast TN от AU Optronics с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления до 540 Hz, яркостью подсветки до 320 нит и контрастностью 1000:1.

Есть поддержка фирменной технологии DyAc 2, которая позволяет значительно снизить размытость изображения при движении. Углы обзора дисплея составляют 170° и 160° по вертикали и горизонтали соответственно. Для подключения монитора предусмотрен интерфейс DisplayPort 1.4 и три разъема HDMI 2.1.

Реализована поддержка технологии адаптивной синхронизации для переменной частоты обновления (VRR), благодаря чему монитор также подходит для работы с консолями PlayStation 5 и Xbox Series, но максимальная частота обновления в этом случае будет ограничена до 120 Hz.

Монитор комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты и угла наклона, а также переключателем S-Switch для быстрой смены цветовых профилей. Компания также выделяет съемные боковые панели, помогающие геймеру сосредоточиться на игровом процессе.

Цена BenQ Zowie XL2586X в США по условиям предзаказа составляет $599. Розничные продажи монитора начнутся в первом квартале 2024 года.

Предыдущая статья
MSI представил ноутбуки Prestige 16 AI Evo на базе Intel Core Ultra с ИИ-функциями
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,087ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»