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26 декабря, 2023
ДомойAI / MLMeta выпустила генератор видео Fairy

Meta выпустила генератор видео Fairy

Fairy

Компания Meta представила ИИ-модель Fairy, способную генерировать нейросетевое видео на основе готового видеоролика. Например, можно превратить видео обычного пейзажа в анимационную или фантастическую картину.

Нейросеть генерирует 120-кадровые видеоролики 512×384 (длительностью 4 секунды при 30 кадрах в секунду) всего за 14 секунд. Данный результат превосходит другие нейросети как минимум в 44 раза.

«Fairy открывает новые горизонты для создания уникальных и красочных видео, не требуя при этом уникальных навыков», — говорится в описании нейросети.

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