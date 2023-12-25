Epic Games Store в течение суток бесплатно отдает полное издание The Outer Worlds

В Epic Games Store стартовала очередная ежедневная раздача. На этот раз, в течении суток, до 26 декабря 20:00 по бакинскому времени, можно бесплатно забрать космическую ролевую игру The Outer Worlds.

Игрокам предоставлено полное издание The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition. Помимо двух крупных DLC, переиздание получило усовершенствованную графику, повышенную производительность, дополнительные анимации и множество других улучшений.

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В The Outer Worlds игроки окажутся в центре масштабного заговора, который угрожает спокойствию всей вселенной. В ходе приключений предстоит исследовать множество планет и сражаться с различными группировками, которые борются за власть. В Steam у игры весьма «смешанные» отзывы.

Какая игра станет бесплатной завтра вечером, пока неизвестно. Раздача ежедневных игр в Epic Games Store продлится до 10 января.