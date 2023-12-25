В Telegram появились оформление каналов, репосты из каналов в истории и другие нововведения

Мессенджер Telegram получил предпраздничное обновление. Стали доступны новые возможности как для владельцев каналов, так и для обычных пользователей.

Оформление каналов

Теперь администраторы Telegram-каналов могут изменять их внешний вид по мере получения уровней благодаря голосам от подписчиков или розыгрышам. Доступно изменение цвета названия и фона сообщений, а также цвета и логотипа обложки канала в профиле. Также можно устанавливать эмодзи-статус и обои, которые будут видны всем посетителям. Количество доступных настроек оформления зависит от уровня канала.

Репосты из каналов в истории

Пользователи теперь могут репостить в истории сообщения из каналов. При этом в историю-репост добавится копия сообщения, которую, при необходимости, можно перемещать, масштабировать и дополнять разными элементами оформления. При просмотре истории можно одним нажатием перейти к исходному сообщению в канале. В истории можно репостить все виды сообщений, включая фотографии, файлы, а также голосовые и видеосообщения. В будущих обновлениях в репосты добавится больше опций — например, интерактивные опросы.

Быстрая рассылка Premium в подарок

Подписку Telegram Premium теперь можно дарить до 10 пользователям. Для этого в настройках появился новый раздел «Подарить Premium». Если у кого-то из получателей уже есть подписка, он может активировать подарочный код позже или передать его другу.

Призы в розыгрышах и списки победителей

Увеличен срок проведения розыгрышей, а заодно появилась возможность дополнять подписку собственными призами. В настройках розыгрыша добавлена опция «Показать победителей» для большей прозрачности результатов.

Просмотры репостов и другая статистика

Ранее пользователям Telegram уже был доступен список просмотревших историю и реакций на нее, а каналам — подробная статистика историй. Теперь администраторы получат доступ к реакциям на истории. Кроме того, пользователи и каналы смогут видеть людей, которые сделали репост той или иной истории.

Вырезки из фотографий в историях

Расширена возможность редактирования фотографии из галереи устройства для публикации в истории. Редактор историй позволяет быстро убрать фон фотографии, оставив только главные объекты снимка.

Новая версия Telegram уже доступна в Google Play и App Store.