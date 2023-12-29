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29 декабря, 2023
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LG представил ультрабуки Gram Pro и Gram Pro 360 на базе Intel Core Ultra 7 155H

LG Gram Pro 2024

Компания LG Electronics представила тонкие и легкие ноутбуки Gram Pro и Gram Pro 360 2024 модельного ряда. Ультрабуки оснащены 16-ядерными и 22-поточными процессорами Intel Core Ultra7 155H со встроенным NPU и графикой нового поколения Intel Arc.

LG Gram Pro 2024

Модель LG Gram Pro 2024 будет предлагаться покупателям в двух версиях: 17Z90SP и 16Z90SP. Первая версия оснащена 17-дюймовым IPS-дисплеем, вторая — 16-дюймовым. Оба экрана поддерживают разрешение WQXGA (2560 × 1600 пикселей) и частоту обновления 144 Hz. Предусмотрено до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X-7467, твердотельный NVMe-накопитель емкостью 512 Gb (есть второй слот PCIe 4.0 x4), а также дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 с 4 Gb памяти. Емкость аккумуляторной батареи составляет 90 Втч.

16-дюймовая модель, несмотря на наличие дискретной видеокарты, имеет толщину всего 12,4 мм. Это на 21% меньше по сравнению с моделью LG Gram 2023 года (15,7 мм). Вес ультрабука составляет всего 1,199 кг.

Модель LG Gram Pro 360 2024 (16T90SP) получила 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WQXGA (2880 × 1800 пикселей) и частотой обновления 120 Hz. Есть поддержка электронного пера. Для эффективного отвода тепла компания использует обновленную систему охлаждения с двумя 118-лопасными вентиляторами. Объем оперативной памяти LPDDR5X-7467 составляет 16 Gb, емкость NVMe-накопителя — 512 Gb, также есть второй слот PCIe 4.0 x4. Дискретная графика не предлагается. Емкость батареи составляет 77 Втч.

Толщина ультрабука составляет 12,4 мм, а вес – 1,399 кг. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый легкий 15,6-дюймовый (16-дюймовый согласно стандартам премии) ноутбук формата 2-в-1.

Все модели получили поддержку Wi-Fi 6E с MIMO 2×2 и Bluetooth 5.3, веб-камеру Full HD, клавиатуру с подсветкой и систему динамиков с Dolby Atmos. Ноутбуки имеют встроенную функцию AI Gram Link, которая позволяет обмениваться фотографиями и другими файлами с 10 устройствами Android и iOS. Набор разъемов включает один USB 3.2 Gen 2 и два USB4 Gen3 Thunderbolt 4 (Type-C с альтернативной функцией зарядки).

Цены на LG Gram Pro 2024 — от $1959 до $2579, на LG Gram Pro 360 2024 – от $2113 до $2460. Оформить предзаказ можно будет на сайте LG со 2 по 15 января.

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