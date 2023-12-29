Названы самые стильные гаджеты 2023 года

Yanko Design, онлайн-журнал, посвященный лучшим международным продуктам в области дизайна, подвел итоги года. В рамках премии Yankod Design Awards 2023 эксперты выбрали самые стильные и современные гаджеты, девайсы и аксессуары уходящего года. В перечень вошли 10 гаджетов, которые, по мнению экспертов, стали лучшими среди аналогичных продуктов:

Apple Vision Pro — VR-гарнитура (дизайнерский минимализм в сочетании с внушительной функциональностью и премиальными материалами корпуса);

— VR-гарнитура (дизайнерский минимализм в сочетании с внушительной функциональностью и премиальными материалами корпуса); Lenovo Legion Go — лучшая портативная приставка (универсальная конструкция со съемными контроллерами);

— лучшая портативная приставка (универсальная конструкция со съемными контроллерами); OPPO Find N3 — лучший складной телефон (сочетание характеристик и конструкция с каплевидным шарниром);

— лучший складной телефон (сочетание характеристик и конструкция с каплевидным шарниром); HP Envy Move — лучший портативный ПК (практичный дизайн «все в одном»);

— лучший портативный ПК (практичный дизайн «все в одном»); Bluetti AC500 + B300S — лучшая портативная электростанция (большая емкость и удобство использования);

— лучшая портативная электростанция (большая емкость и удобство использования); Anker 737 GaN Prime 24K — лучший пауэрбанк (сочетание портативности и емкости АКБ);

— лучший пауэрбанк (сочетание портативности и емкости АКБ); Sonos Era 300 — лучшая smart-колонка (оригинальная форма, в сочетании с большим количеством динамиков);

— лучшая smart-колонка (оригинальная форма, в сочетании с большим количеством динамиков); Sony WF-1000XM5 — лучшие TWS-наушники (минималистичный дизайн и качественное ANC);

— лучшие TWS-наушники (минималистичный дизайн и качественное ANC); SwitchBot S10 — лучший робот-пылесос (компактная и вместе с тем функциональная док-станция);

— лучший робот-пылесос (компактная и вместе с тем функциональная док-станция); Apple Watch Ultra 2 — лучшие smart-часы (удобство интерфейса и большое количество датчиков мониторинга).

Дизайнеры Yanko Design отметили, что выбирали не просто привлекательные внешне устройства, а те, что гармонично сочетают визуальную составляющую и технологичность.