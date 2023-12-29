Топ-10 самых популярных ИИ-инструментов в 2023 году

2023 год стал годом значительного роста популярности различных ИИ-инструментов. Темпы открытий были настолько быстрыми, что у некоторых это вызывало тревогу. Но последнее исследование компании Writerbuddy.ai, занимающейся написанием онлайн-контента, показывает что страх не помешал людям прибегать к помощи ИИ.

Согласно опросу, проведенному компанией, ChatGPT является самым популярным ИИ-инструментом в мире: в период с сентября 2022 года по август 2023 года число посещений составило более 14 млрд. человек. Кроме того, Writerbuddy проанализировал с помощью SEMrush, популярного программного обеспечения для SEO, более 3 тыс. ИИ-инструментов, чтобы определить, какие из них использовались чаще других. В общей сложности 24 млрд. посещений пришлось на 50 лучших инструментов искусственного интеллекта. Причем большинство пользователей – мужчины.

Топ-10 самых популярных ИИ-инструментов:

ChatGPT — 14,6 млрд. посещений;

Character.ai — 3,8 млрд;

Quillbot — 1,1 млрд;

Midjourney — 500,4 млн;

Hugging Face — 316,6 млн;

Bard — 241,6 млн;

NovelAI — 238,7 млн;

Capcut — 203,8 млн;

Janitor AI — 192,4 млн;

Civitai — 177,2 млн.

Лидер отрасли ChatGPT может выполнять множество задач, от планирования личного расписания до написания резюме. Другие генеративные инструменты в списке, такие как Bard и Quillbot от Google, обладают аналогичными возможностями, но они пока не получили такой же популярности, как чат-бот от Open AI. А такие инструменты, как Character.AI и Novel.AI, используются в качестве виртуальных компаньонов.

Если вы используете ИИ только в развлекательных целях, то можете упустить возможность заработать, не имея при этом престижной должности или высшего образования, считает Сьюзан Гонсалес, основательница и CEO некоммерческой организации AIandYou, которая обучает навыкам ИИ людей из маргинализированных слоев общества.

«Допустим, вы фрилансер или владелец малого бизнеса. Инструменты искусственного интеллекта могут помочь вашему бизнесу улучшить управление запасами, проанализировать поведение клиентов или сделать анализ конкурентного поля. Малые предприятия могут использовать инструменты искусственного интеллекта для более эффективного направления своих маркетинговых и рекламных усилий. Они могут определить новые возможности получения дохода. Существует множество возможностей для онлайн-обучения, чтобы понять, как работает ИИ. Самое замечательное сегодня – это то, что вся информация находится в открытом доступе», — отмечает Гонсалес.