Huawei MateBook D16 (2024) получил глобальную версию

Компания Huawei объявила о выпуске ноутбука MateBook D16 (2024) для международного рынка. Устройство выполнено в тонком и легком корпусе. Ноутбук весит всего 1,68 кг, а его толщина составляет 17 мм.

Huawei MateBook D16 (2024) оборудован 16-дюймовым экраном FullView с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 300 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Полезная площадь экрана достигает 90%, а особая конструкция шарнира позволяет откинуть крышку под комфортным для пользователя углом вплоть до 180°.

В зависимости от конфигурации, ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5-13420H, Core i5-13500H, Core i7-13700H или флагманского 14-ядерного Core i9-13900H. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость постоянной — 1 Tb NVMe PCIe SSD. Ноутбук оснащен антенной Metalane, которая позволяет увеличить скорость загрузки файлов на 51% и поддерживает подключение устройств на расстоянии до 270 метров от источника (при прямой видимости роутера). За питание отвечает аккумулятор емкостью 70 Втч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В набор интерфейсов входят порты USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-C с функцией DisplayPort 1.2, HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Также есть поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, технологии ИИ-шумоподавления во время разговора, веб-камера с разрешением 1080p и сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу питания. Ноутбук поддерживает функцию «Суперустройство» для удобного обмена файлами с другой цифровой техникой компании и режимы умной видеоконференции. Работает устройство под управлением ОС Windows 11 Home Edition.

Цена Huawei MateBook D16 (2024) в Европе — от €999 за базовую конфигурацию.