В Баку прошел фестиваль Gamesummit Winter 2023

9 декабря 2023 года в Баку с большим размахом прошел GameSummit Winter. Само мероприятие было поделено на три зоны: непосредственно фестиваль, игровая конференция и шоу, каждая из которых привлекла к себе огромное количество посетителей.

Конференции удалось собрать как азербайджанских разработчиков, так и представителей ведущих игровых студий, таких как EA, iLogos, а также специалистов из VFX-индустрии. В рамках конференции были проведены лекции и мастер-классы от компании Metapro, посвященные играм и web3 технологиям.

Помимо конференции, на GameSummit Winter проводились чемпионаты по популярным играм, включая Fortnite, Valorant, Counter Strike 2, Mortal Kombat 1, EA Sports FC 24, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile и Tekken 7. Фестиваль побил свой предыдущий рекорд, собрав более 3 тысяч посетителей и 70 компаний. Помимо чемпионатов, гостей встретили косплей-конкурсы, выступления K-Pop и VR-зоны.

Кульминацией конференции стала первая азербайджанская премия Indie Game Award, где разработчики соревновались в трех категориях: Удовольствие, Уникальность и Качество визуала. Gamesummit предоставил инди-разработчикам платформу для демонстрации талантов и налаживания связей с профессионалами и геймерами.

Среди спонсоров и партнеров мероприятия были Citynet, AzerTurkBank, Tecno, bizon, Logitech, Pasha Technology, New Zeon, Falcon, MSI, Razer, Gamenote, Lenovo, Azdimension, PlayerCyberBar, OMG, GMT, Azerbaijan Game Developers Association, AniFan, Gamers of Azerbaijan, Sabah.Hub, KonsolOyun и KralGames.

Gamesummit Winter это не только про игровые соревнования, но праздник современной культуры. Главная цель мероприятия — предоставление платформы для общения и выражение любви к видеоиграм и современным формам развлечений.