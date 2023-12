Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения

Компания Tesla представила Optimus Gen 2, новое поколение человекоподобного робота. Заметно, что инженеры значительно продвинулись в его разработке. Новая версия Optimus теперь оснащена исполнительными механизмами, разработанными именно Tesla, тогда как на ранних прототипах применялись уже готовые отраслевые решения. Сам дизайн робота стал более обтекаемым. Он стал на 10 кг легче, а за счет доработанной конструкции его скорость выросла на 30%.

В видеодемонстрации показано, как Optimus Gen 2 перехватывает куриные яйца, удерживая их двумя пальцами одновременно. Робот научился лучше балансировать, это было продемонстрировано на примере выполнения приседаний.

There’s a new bot in town 🤖

Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023