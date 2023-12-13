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14 декабря, 2023
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Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения

Optimus Gen 2

Компания Tesla представила Optimus Gen 2, новое поколение человекоподобного робота. Заметно, что инженеры значительно продвинулись в его разработке. Новая версия Optimus теперь оснащена исполнительными механизмами, разработанными именно Tesla, тогда как на ранних прототипах применялись уже готовые отраслевые решения. Сам дизайн робота стал более обтекаемым. Он стал на 10 кг легче, а за счет доработанной конструкции его скорость выросла на 30%.

В видеодемонстрации показано, как Optimus Gen 2 перехватывает куриные яйца, удерживая их двумя пальцами одновременно. Робот научился лучше балансировать, это было продемонстрировано на примере выполнения приседаний.

В Optimus Gen 2 использовали полностью новые руки с 11 степенями свободы с датчиками давления на всех пальцах, что позволяет точнее и аккуратнее взаимодействовать с объектами. Инженеры также обновили ноги, сделав форму ступни более близкой к человеческой и добавив датчики силы и крутящего момента. Шейный сустав получил 2 степени свободы для более гибкого вращения головой. Благодаря этим доработкам, движения андроида стали более плавными и аккуратными.

Tesla заявила, что планирует вскоре начать использовать робота в собственных производственных операциях. А в будущем компания начнет его продажи.

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