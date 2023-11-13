WSJ: экс-сотрудники FTX запустят новую криптобиржу

Бывшие топ-менеджеры обанкротившейся FTX запустят новую криптовалютную биржу, которая будет работать с учетом уроков, извлеченных от деятельности предыдущего работодателя, пишет The Wall Street Journal.

Возглавит новую платформу бывший главный юрисконсульт FTX Кан Сан(Can Sun). Ранее специалист дал показания против экс-главы компании Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Он заявил на суде, что не знал о мошеннических схемах Бэнкмана и подал в отставку на следующий день после того, как ему стал понятен масштаб проблем.

В прошлом месяце дубайская компания Trek Labs получила лицензию на осуществление деятельности от крипторегулятора ОАЭ. Бывший инженер FTX, Армани Ферранте (Armani Ferrante), является исполнительным директором принадлежащей Trek Labs холдинговой компании на Британских Виргинских островах, а также руководит партнерской фирмой Backpack, разрабатывающей и управляющей кошельками для цифровой валюты. Жена Ферранте, Клэр Чжан, в FTX была заместителем Сана. Сейчас она входит в состав директоров Trek Labs, который будет осуществлять деятельность на криптовалютном рынке под брендом Backpack Exchange.

Заявляется, что Backpack Exchange будет использовать технологию Backpack, которая позволит пользователям хранить средства в своих собственных криптокошельках. Сама криптобиржа без разрешения клиента не сможет получить доступ к этим кошелькам, и для любой транзакции потребуется одобрение нескольких сторон.

Согласно WSJ, команда рассчитывает получить оценку в $100 млн. по итогам продажи 10% акций платформы. Запуск площадки в бета-версии намечен на конец ноября.