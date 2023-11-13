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13 ноября, 2023
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Завершились очередные курсы английского языка, организованные Azercell для журналистов

Azercell

22 журналиста приняли участие в бесплатных курсах английского языка, организованных с целью профессионального развития и поддержки представителей азербайджанских СМИ в вопросах свободного использования ими цифровых англоязычных источников.

11 представителей СМИ, представляющих печатные, онлайн- и электронные СМИ Азербайджана, успешно завершили курсы английского языка, организованные Azercell для журналистов в 2023 году. Всего в этом учебном году участие в бесплатных курсах английского языка от Azercell приняли 22 журналиста, 11 из которых завершили эту программу. Занятия проводились два раза в неделю в онлайн-формате профессиональными преподавателями в группах, учитывающих уровень владения их участниками английским языком. В ходе занятий по английскому языку, длившихся 6 месяцев, представителей СМИ обучали грамматике, устной речи, общению и письму.

Окончание курсов было торжественно отмечено в головном офисе Azercell. Представители СМИ, прошедшие курсы английского языка, были награждены сертификатами, а 4 журналиста, показавшие самые высокие результаты на экзаменах, получили специальные подарки от Azercell.

Следует отметить, что компания Azercell, реализующая проекты, направленные на профессиональное развитие наших журналистов, уже более 15 лет организует для них языковые курсы. На данный момент сотни представителей СМИ приняли участие в специализированных курсах английского языка.

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