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13 ноября, 2023
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Новая версия HarmonyOS не будет поддерживать Android-приложения

HarmonyOS

Компания Huawei сообщила, что следующая версия HarmonyOS появится в ближайшее время. HarmonyOS Next представляет собой полностью собственную разработку Huawei.

OC уже не будет использовать в качестве основы AOSP (Android Open Source Project). Если сейчас пользователи могут устанавливать на смартфоны с HarmonyOS файлы приложений Android с расширением APK, то в HarmonyOS Next останется только поддержка файлов HAP.

Как отмечают китайские источники, ряд крупных IT-компаний, включая DingTalk, NetEase и ByteDance, активно расширяют штат сотрудников для разработки приложений под новую систему Huawei.

Пока еще не известно, смартфоны Huawei, предназначенные для глобального рынка, будут ли поддерживать Android-приложения и дальше. В этом случае HarmonyOS по-прежнему должна использовать код AOSP в качестве основы.

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