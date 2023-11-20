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21 ноября, 2023
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Smart-часы Garmin Fenix 7 Pro и 7X Pro получили новые версии без Wi-Fi

Garmin Fenix 7 Pro

Компания Garmin выпустила новые модификации smart-часов Fenix 7 Pro и Fenix 7X Pro Solar Edition. По дизайну они не отличаются от базовых моделей, но имеют урезанный набор функций.

Упрощенные версии Fenix 7 Pro и Fenix 7X Pro Solar Edition не имеют поддержки Wi-Fi, часы лишились приложения Outdoor Maps и TopoActive для загрузки карт, а также поддержки потоковых музыкальных сервисов Spotify, Deezer и Amazon Music. Кроме того, новые версии не имеют функции мониторинга ЭКГ.

Технические характеристики часов остались прежними. Они сохранили светодиодный фонарик с регулируемой яркостью и разными стробоскопическими эффектами, что позволяет использовать их для подачи сигналов. Есть поддержка спортивных режимов, автономность до 38 дней, а также все остальные базовые функции.

Garmin Fenix 7 Pro No Wi-Fi и Fenix 7X Pro Solar Edition No Wi-Fi будут предложены в черной и серой расцветках корпуса. Цены не изменились, они те же, что и у Wi-Fi моделей — $799 и $899 соответственно.

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