На автосалоне в Гуанчжоу (Китай) компании Huawei и Seres представили кроссовер Aito M9 по цене от 70 тыс. до 84 тыс. долларов.

Aito – это совместный проект Huawei и Seres. Seres занимается производством, а Huawei поставляет электродвигатели, чипы, датчики и другие компоненты. В настоящее время в Китае под брендом Aito продаются две модели внедорожников — M5 и M7.

Внедорожник имеет размеры 5230 х 1999 х 1800 мм, колесная база составляет 3110 мм. Характеристики шин: 265/40 R22 и 285/40 R22. Aito M9 будет предложен покупателям в двух версиях – полноприводный кроссовер с полностью электрической силовой установкой и гибрид.

Версия EV получила два электродвигателя мощностью 217 л.с (передний) и 313 (задний) л.с. Тройная аккумуляторная батарея CATL имеет емкость 97,682 кВт.ч. Запас хода составляет 630 км. Автомобиль поддерживает 800-вольтовую зарядку.

Гибридная модификация EREV оснащена двигателем 1,5 л. мощностью 152 л.с. и двумя электродвигателями мощностью 224 и 152 л.с. Аккумуляторная батарея емкостью 40,055 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 175 км.

Продажи Aito M9 на местном рынке начнутся в декабре.