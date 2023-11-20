Nar поддерживает продвижение прав детей в Азербайджане

Nar присоединился к информационной кампании, организованной в Баку, Лянкяране и Шеки по случаю 20 ноября – во Всемирный день прав ребенка. Акция, организованная Общественным объединением «Региональное развитие», Министерством науки и образования, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, ЗАО «AzerGold» и Nar, охватила 300 студентов и широкую общественность. Основная цель – повышение осведомленности о правах школьников через образовательную среду в упомянутых регионах.

В рамках инициативы в Лянкяране и Шеки в театрах были показаны спектакли социального характера, посвященные проблемам детей, а также проведены интерактивные дискуссии. В Баку был организован Дебатный форум посвящённый правам детей, в котором приняли участие сами дети. На форуме директор Департамента по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов рассказал об образцовых социальных проектах, реализуемых этим мобильным оператором во благо молодёжи.