Garmin Fenix 7 Pro и Epix 2 Pro: smart-часы со встроенным фонариком, обновленными картами и многим другим

Компания Garmin представила Pro-версии smart-часов Fenix 7 и Epix 2. Устройства получили улучшенный мониторинг сердечного ритма, новые спортивные функции, навигацию и встроенный светодиодный фонарик. Как и в базовых моделях Fenix 7 и Epix 2, основное различие в Pro-версиях заключается в дисплее.

Garmin Fenix 7 Pro оснащены экраном Memory in Pixel (MIP), поддерживающим зарядку от встроенных солнечных батарей. Часы доступны в трех размерах: 42, 47 и 51 мм. Время автономной работы — до 38 дней в режиме smart-часов или 73 часа при постоянном использовании GPS. Есть также специальный режим экономии энергии, в котором они могут продержать до 173 дней.

Garmin Epix 2 Pro оборудованы OLED-дисплеем. Безель выполнен из титана, а экран прикрыт сапфировым стеклом. Они также предлагаются в трех размерах: 42, 47 и 51 мм. Часы получили новый режим Red Shift, который меняет цвета экрана на оттенки красного, чтобы помочь пользователям лучше адаптироваться к темным условиям и уменьшить нарушения цикла сна. Часы проработают от одного заряда до 31 дня в режиме smart-часов или 30 часов беспрерывного использования GPS.

Все версии оснащены встроенным светодиодным фонариком с регулируемой яркостью и разными стробоскопическими эффектами, что позволяет использовать их для подачи сигналов. Все модели получили 30 новых режимов тренировок, включая популярные командные виды спорта и редкие дисциплины, такие как рафтинг. Поддерживается функция Endurance Score, служащая для анализа выдержки спортсменов. Часы оснащены улучшенными датчиками сердечного ритма, позволяющими более точно собирать данные во время физической активности.

Кроме того, Garmin обновил топографические карты: добавлено затенение рельефа для лучшей видимости, наложение погодных условий, а также появилась функция UP Ahead, выделяющая определенные точки интереса, например, станции помощи.

Цена smart-часов Garmin Fenix 7 Pro начинается с $800, а Epix 2 Pro — с $900. Все версии уже доступны на сайте производителя.

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