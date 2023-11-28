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29 ноября, 2023
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Представлен обновленный ноутбук Huawei MateBook D16 (2024)

Huawei MateBook D16 (2024)

Кроме планшета с поддержкой спутниковой связи MateBook D16 (2024) компания Huawei сегодня представила обновленную версию ноутбука MateBook D16. Устройство получило тонкий и легкий корпус, качественный дисплей процессоры Intel Core 13-го поколения и емкий аккумулятор.

Huawei MateBook D16 (2024)

Huawei MateBook D16 (2024) оборудован 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, пиковой яркостью 300 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Полезная площадь экрана достигает 90%. Покупателям будут предложены несколько вариантов ноутбука: на базе Intel Core i5-13500H, Core i5-13420H, Core i7-13700H и топовый на Core i9-13900H. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость постоянной — 1 Tb NVMe PCIe SSD.

Ноутбук оснащен антенной Metalane, которая позволяет увеличить скорость загрузки файлов на 51% и поддерживает подключение устройств на расстоянии до 270 метров от источника. За питание отвечает аккумулятор емкостью 70 Втч. Вес MateBook D16 (2024) составляет 1,68 кг.

Цены на Huawei MateBook D16 (2024) следующие: на базе Core i5-13420H — $642, на Core i5-13500H — $698, на Core i7-13700H — в $837, на Core i9-13900H — $907. Предзаказ уже доступен, а начало продаж запланировано на 12 декабря.

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