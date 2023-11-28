Huawei MatePad Pro 11 (2024) – первый планшет с поддержкой спутниковой связи

Компания Huawei представила в Китае планшетный компьютер MatePad Pro 11 (2024). Главная особенность устройства — наличие двухстороннего канала спутниковой связи для обмена текстовыми сообщениями. Поддержка спутниковой связи реализуется только на территории Китая за счет национальной орбитальной группировки Beidou.

В Huawei MatePad Pro 11 (2024) установлен 11-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей (274 ppi), частотой обновления 120 Hz, яркостью до 600 нит и отображением 100% цветового пространства DCI-P3. Экран поддерживает работу с фирменным стилусом M-Pencil третьего поколения, способным распознавать до 10 000 уровней нажатий. Дисплей занимает 92% площади передней панели. Huawei называет MatePad Pro 11 (2024) «самым тонким 11-дюймовым планшетом». Толщина устройства составляет всего 5,9 мм, вес – 449 гр.

Производитель не указывает модель процессора. По некоторой информации внутри планшета стоит процессор Kirin 9000s с урезанными частотами. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость постоянной — 256 или 512 Gb.

В основную камеру входят датчик на 13 Мп (f/1.8) и 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.2). За автономность отвечает аккумулятор на 8300 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 66 Вт. Также планшет получил поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, USB 3.1 Gen 1 Type-C. На боковых гранях планшета расположены по три динамика для объемного звучания. Работает устройство под управлением операционной систему HarmonyOS 4.

Цветовых решений корпуса четыре: зеленое, синее, белое и черное. Цены на планшет: 12/256 Gb — $609, 12/512 Gb — $679. В продажу в Китае новинка поступит 8 декабря.