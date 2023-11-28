Hisense выпустил интерьерный телевизор Mural TV R8 с 10 стереодинамиками

Компания Hisense выпустила в Китае телевизор Mural TV R8, особенностью которого является внешний вид. Телевизоры напоминают картину, по аналогии интерьерных панелей The Frame компании Samsung. Hisense утверждает, что специальная конструкция позволяет оставлять зазор между телевизором и стеной всего лишь в 3 мм.

Hisense Mural TV R8 представлен в двух модификациях 65” и 75” по цене $1400 и $1825 соответственно. Телевизоры оснащены 10 стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Суммарная мощность акустической системы составляет 72 Вт. Фирменные технологии улучшения изображения U+ и ULED X позволяют обеспечить 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Кроме того, новинки получили специальный режим для отображения произведений искусства.

О доступности телевизора в других регионах информации пока нет.