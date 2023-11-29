Redmi Watch 4 — первые smart-часы бренда в металлическом корпусе

На своей большой презентации бренд Redmi представил новый носимый аксессуар Redmi Watch 4. Это первые smart-часы бренда, выполненные в металлическом корпусе и первые под управлением HyperOS.

Redmi Watch 4 получили большой 1,97-дюймовый AMOLED-экран с технологией LTPS с разрешением 390 х 540 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Яркость достигает 600 нит. Поддерживается режим Always-on Display (AoD). Для кастомизации доступно свыше 200 разных циферблатов.

Часы защищены от воды (5ATM, нырять с ними не желательно). Предусмотрено более 150 режимов тренировок, модель поддерживает все стандартные функции smart-часов, включая отслеживание сердцебиения, насыщения крови кислородом, мониторинг качества сна и уровня стресса и т. д. Для девушек предусмотрено отслеживание циклов. Имеется модуль NFC. Заявленная максимальная автономность в обычном режиме составляет 20 дней. С функцией AoD часы проработают до 10 дней, а в режиме ожидания — до 30 дней. Часы совместимы с Android-смартфонами и iPhone.

Корпус может быть черным или серебристым, а ремешки предлагаются в различных материалах, включая металл, кожу и ткань. Цена smart-часов в Китае составляет $70.