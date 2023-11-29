Redmi K70E – доступный смартфон с новейшим процессором MediaTek

Кроме флагманских смартфонов K70 и K70 Pro, бренд Redmi представил модель попроще — K70E. Аппарат получил плоский 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712х1220 пикселей, частотой обновления 120 Hz и 10-битной глубиной цвета. Максимальная яркость экрана достигает 1800 нит, а частота ШИМ-затемнения — 1920 Hz. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision.

Redmi K70E – это первый смартфон на базе нового процессора MediaTek Dimensity 8300 Ultra, выполненного по 4-нм техпроцессу. Используется оперативная память стандарта LPDDR5X (12 или 16 Gb) и накопитель UFS 4.0 (256 Gb, 512 Gb или 1 Tb).

Основная камера тройная, с датчиками на 64 Мп (OmniVision, 1/2″, OIS), 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол захвата 120 градусов) и 2 Мп (макро). Фронтальная камера разрешением 16 Мп.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Также есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Аппарат работает на фирменной HyperOS. Габариты составляют 160,45 x 74,34 x 8,05 мм, вес – 198 гр.

Цены на Redmi K70E стартуют от $282 за версию с 12Gb/256 ГБ памяти. Продажи уже начались. Доступные цвета корпуса — черный, белый и синий.