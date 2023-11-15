Nothing внедрил в Phone (2) совместимость с чатами Apple iMessage

Компания Nothing Technology, основанная соучредителем OnePlus Карлом Пеем, внедрила в свое устройство совместимость с чатами Apple iMessage. Функция появится в новом приложении Nothing Chats, разработанное совместно с IT-компанией Sunbird, для смартфона Phone (2) на базе Android.

Так как Apple отказывается переходить на протокол RCS, сообщения от пользователей Android на iPhone отображаются в зеленых «пузырях», как при отправке обычных коротких сообщений. Благодаря разработке Sunbird сообщения с Android-гаджетов на iPhone будут отображаться в синем текстовом поле, как если бы они были отправлены через iMessage.

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Пользователь будет входить через Nothing Chats в свою учетную запись Apple ID — эти данные отправятся на один из компьютеров Mac mini в дата-центре Sunbird. Компьютер будет выступать «мостом для маршрутизации сообщений» от пользователя на сервер iMessage и обратно.

В приложении Nothing Chats есть функция обмена сообщениями, возможность создания групповых чатов, индикаторы набора текста в режиме реального времени, совместное использование мультимедиа в полном разрешении и голосовые заметки. Уведомления о прочтении, реакции и возможность быстрого ответа появятся позже.

Подчеркивается, что все сообщения защищены сквозным шифрованием, поэтому ни Nothing, ни Sunbird, ни какая-либо другая компания не может получить к ним доступ. Данные аккаунтов Apple ID также хранятся в зашифрованной базе данных. После двух недель бездействия Sunbird удаляет всю информацию о пользователе.

Приложение будет доступно для загрузки через Google Play для пользователей Nothing Phone (2). 17 ноября оно появится в США, Канаде, Великобритании и Европе, позднее запустится и в других регионах.