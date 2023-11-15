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15 ноября, 2023
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Павел Дуров анонсировал Telegram для Apple Vision Pro

Telegram

Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с демонстрацией внешнего вида и возможностей адаптированного приложения мессенджера для операционной системы visionOS.

В ролике можно увидеть, как приложение выглядит на гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro, которая была представлена в июне 2023 года. Были показаны экраны чатов и настроек, процесс открытия видео и ввод текста при помощи голоса.

Наиболее заметным отличием от десктопной версии станет полупрозрачный дизайн, соответствующий рекомендациям разработчиков софта для visionOS. Вместо традиционной панели вкладок используется боковая панель, которая обеспечивает быстрый доступ к контактам, звонкам, чатам и настройкам. Набор функций останется тем же, что и на других платформах.

Гарнитура Apple Vision Pro появится в продаже в начале 2024 года, цена составит от $3499. В это же время ожидается релиз специальной версии Telegram.

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