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12 июля, 2023
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Nothing Phone (2): Snapdragon 8+ Gen 1 и прокачанная подсветка

Nothing Phone (2)

Компания Nothing Technology, основанная соучредителем OnePlus Карлом Пеем, представила второе поколение смартфона Nothing Phone. Модель Nothing Phone (2) похожа на предшественника, но получила ряд существенных изменений как внешних, так и внутренних.

Nothing Phone (2)

Внешние основные изменения касаются фирменной LED-подсветки, называемой Glyph, которая теперь разделена на 11 сегментированных светодиодных лент с 33 зонами освещения. Предлагаются новые варианты использования для уведомлений, таких как регулировка громкости и индикаторы таймера. Черный цвет заменили на серый, белый оставили. Экран стал чуть больше. Фронтальная камера теперь расположена в отверстии в центре экрана.

Nothing Phone (2) оснащен 10 битным 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Hz. Яркость достигает 1600 нит. В основе модели лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (в первой модели был Snapdragon 778G+). Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти – 128, 256 или 512 Gb.

Как и в предшественнике, в Nothing Phone (2) основная камера двойная: 50 Мп (Sony IMX890, f/1.88, OIS) и ультраширокоугольная также на 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1, f/2.2, угол обзора 115 градусов). Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (Sony IMX615, f/2).

Емкость аккумулятора теперь составляет 4700 мА·ч, а мощность зарядки осталась без изменений: 33 Вт в проводном режиме и 15 Вт в беспроводном. Nothing Phone (2) будет комплектоваться кабелем для зарядки с прозрачными коннекторами. Есть поддержка 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB Type-C. Габариты: 162,1×74,6×8,6 мм, вес — 201,2 гр. Установлена операционная система Android 13 с оболочкой Nothing OS 2.0. Заявлено три года обновления ОС и четыре года программной поддержки.

Цены: 8/128 Gb — $599 или €679, 12/256 Gb — $699 или €729, 12/512 Gb — $799 или €849. Nothing Phone (2) предлагается в белом и темно-сером цветовых вариантах. В продажу аппарат поступит 17 июля, предзаказ уже открыт.

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