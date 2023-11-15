Суперкомпьютеры Dawn, SuperMUC-NG и Crossroads вошли в рейтинг TOP500

Компания Intel, на конференции по высокопроизводительным вычислениям SC23, объявила о 23 новых системах, которые дебютировали в новом рейтинге TOP500. Суперкомпьютеры были созданы в сотрудничестве с известными лабораториями, университетами и производителями оригинального оборудования (OEM) по всему миру. Эти комплексы являются одними из первых, на которых установлены и развернуты процессоры Intel Data Center GPU Max Series, Intel Xeon CPU Max Series и масштабируемые процессоры Intel Xeon 4-го поколения. В частности, Intel рассказала о вычислительных комплексах Dawn (Phase 1), SuperMUC-NG (Phase 2) и Crossroads.

Суперкомпьютер Dawn, созданный специалистами Intel, Dell Technologies и Кембриджского университета, рассчитан на задачи ИИ. Система установлена в лаборатории Cambridge Open Zettascale Lab (Великобритания). Dawn занимает 41 место в ноябрьском рейтинге TOP500. В его основе лежат серверы Dell PowerEdge XE9640 с жидкостным охлаждением. Задействованы 256 узлов, в состав которых входят 512 процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids — Platinum 8468 с 48 ядрами.

Система Dawn использует 1024 ускорителя Intel Data Center GPU Max 1550. Общий объем памяти DDR составляет 256 Tb, а ее пропускная способность достигает 157 Тбайт/с. Кроме того, задействовано 128 Tb памяти НВМ с пропускной способностью до 3,3 Пбайт/с. Подсистема хранения данных вместимостью 3 Pb обеспечивает скорость до 2 Тбайт/с. Агрегированная пропускная способность сети — до 25,6 Тбайт/с. Заявленная производительность достигает 19,46 PetaFLOPS.

Комплекс SuperMUC-NG (Phase 2) расположен в Суперкомпьютерном центре Лейбница Баварской академии наук (Германия). В TOP500 система располагается на 52 позиции. Суперкомпьютер базируется на серверах Lenovo ThinkSystem SD650-I V3 Neptune DWC с прямым жидкостным охлаждением. Установлены 240 узлов, в состав которых входят в общей сложности 480 процессоров Intel Xeon Platinum 8480L и 960 ускорителей Data Center GPU Max.

SuperMUC-NG (Phase 2) имеет 123 Tb памяти DDR с пропускной способностью до 147 Тбайт/с. Память НВМ такого же объема обеспечивает пропускную способность до 3,1 Пбайт/с. Используется хранилище на 1 Pb со скоростью 750 Гбайт/с. Пропускная способность сети достигает 12 Тбайт/с. Заявленная производительность — 17,19 PetaFLOPS.

Суперкомпьютер Crossroads размещен в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) Министерства энергетики США. Система находится на 24 месте рейтинга TOP500. Crossroads обладает производительностью 30,03 PetaFLOPS. Задействованы 2600 чипов Intel Xeon CPU Max 9480 с 56 ядрами и памятью HBM.