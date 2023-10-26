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27 октября, 2023
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Xiaomi Watch S3: сменный безель, eSIM и автономность до 15 дней

Xiaomi Watch S3

Вместе с флагманскими смартфонами 14-й серии, компания Xiaomi сегодня представила новые smart-часы Watch S3. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава. Особенностью устройства стал сменный безель, который позволит изменить дизайн часов в соответствии с пожеланиями пользователя. При смене безеля циферблат часов автоматически изменится в соответствии с ним. Смена циферблата сопровождается динамической анимацией и звуковыми эффектами.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 получили круглый AMOLED-экран диаметром 1,43 дюйма, плотностью 326 PPI, кадровой частотой 60 Hz и яркостью 600 нит. В качестве программной платформы используется новейшая HyperOS.

Xiaomi Watch S3

Часы получили встроенную eSIM, поэтому могут полноценно работать могут без смартфона. Новинка поддерживает мониторинг сердечного ритма, уровень кислорода в крови, отслеживание качества сна, стресса и прочие параметры. Также часы могут отслеживать физическую активность во время тренировок. Пользователю доступны более 150 спортивных режимов.

По заверениям Xiaomi, одного заряда хватает до 15 дней в умеренном режиме работы или на 5 дней с активированным Always-On Display. Есть модуль NFC, двухчастотное спутниковое позиционирование и функция обнаружения падения. Часы могут автоматически инициировать экстренный вызов.

Xiaomi Watch S3 предлагаются в версии без eSIM за $109 и в версии с eSIM за $137. Предзаказ будет открыт на следующей неделе. Ремешки разных цветов также поступят в продажу.

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