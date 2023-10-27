Xiaomi представила smart-часы с функцией ЭКГ и измерением артериального давления

Компания Xiaomi представила smart-часы под длинным названием Wrist ECG Blood Pressure Recorder. Устройство получило корпус из алюминиевого сплава, безель из нержавеющей стали и круглый AMOLED-экран с диагональю 1,43 дюйма.

Особенностью новинки стала поддержка регистрации ЭКГ и мониторинга артериального давления. Часы получили медицинский сертификат Class II. Отмечается, что при создании устройства, Xiaomi сотрудничала с авторитетными китайскими медицинскими учреждениями — Третьей больницы Пекинского университета и Больницы Фувай (она специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях), в которых проводились совместные исследования.

На измерение ЭКГ уходит 30 секунд, а данные могут пересылаться в ведущие клиники Китая для интерпретации результатов. В случае, если будет зарегистрировано угрожающее состояние, часы могут сами автоматически связаться с контактом по заранее заданному номеру или вызвать скорую помощь. Профессиональное измерение артериального давления может быть выполнено менее чем за минуту. Точность измерения составляет ±3 мм рт. ст.

Кроме того, часы ведут мониторинг ЧСС и SpO2, менструального цикла, стресса и сна, измеряют температуру тела. В устройство интегрирован фирменный голосовой помощник Xiao AI, поддерживаются более 100 спортивных режимов, а также звонки по Bluetooth, есть NFC и защита от пыли и воды IP68. Автономность достигает 9 дней.

Часы уже поступили в продажу в Китае по цене $275.