spot_img
18 октября, 2023
ДомойSoftwareОперационные системыXiaomi анонсировала HyperOS, которая заменит MIUI

Xiaomi анонсировала HyperOS, которая заменит MIUI

Xiaomi HyperOS

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал HyperOS — операционную систему, на которой будут работать все продукты компании. Цзюнь назвал дебют ОС «историческим моментам» для Xiaomi.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы будем постепенно прощаться с MIUI! Спасибо всем друзьям, которые поддерживают MIUI. MIUI навсегда останется в нашей памяти», — написал Лэй Цзюнь.

Как рассказал вице-президент Xiaomi Global Элвин Тсе, работа над собственной операционной системой началась в 2017 году. По задумке, HyperOS станет основой всех продуктов экосистемы, в том числе устройств интернета вещей и автомобилей. Аналогичным образом выстроена экосистема Huawei с ее HarmonyOS.

Пользователи HyperOS не получат сервисов Google, но они смогут скачивать Android-приложения, включая те, что требуют их наличия. Дизайн прошивки будет повторять дизайн MIUI. Элвин Це подтвердил, что система будет доступна по всему миру с 2024 года.

Первыми устройствами на базе HyperOS станет линейка смартфонов Xiaomi 14. Ожидается, что ее презентация состоится в конце октября или ноябре.

Предыдущая статья
iPhone 15 davamlılıq testindən necə keçdi?
Следующая статья
WhatsApp получил поддержку Passkey
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,110ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»