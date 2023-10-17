Xiaomi анонсировала HyperOS, которая заменит MIUI

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал HyperOS — операционную систему, на которой будут работать все продукты компании. Цзюнь назвал дебют ОС «историческим моментам» для Xiaomi.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы будем постепенно прощаться с MIUI! Спасибо всем друзьям, которые поддерживают MIUI. MIUI навсегда останется в нашей памяти», — написал Лэй Цзюнь.

Как рассказал вице-президент Xiaomi Global Элвин Тсе, работа над собственной операционной системой началась в 2017 году. По задумке, HyperOS станет основой всех продуктов экосистемы, в том числе устройств интернета вещей и автомобилей. Аналогичным образом выстроена экосистема Huawei с ее HarmonyOS.

Пользователи HyperOS не получат сервисов Google, но они смогут скачивать Android-приложения, включая те, что требуют их наличия. Дизайн прошивки будет повторять дизайн MIUI. Элвин Це подтвердил, что система будет доступна по всему миру с 2024 года.

Первыми устройствами на базе HyperOS станет линейка смартфонов Xiaomi 14. Ожидается, что ее презентация состоится в конце октября или ноябре.