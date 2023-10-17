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18 октября, 2023
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В мобильном приложении Twitch стал доступен раздел Stories

Twitch

Разработчики стриминговой платформы Twitch добавили в последние версии приложений для Android и iOS раздел Stories.

«Stories на Twitch — это возможность быстро поделиться контентом с сообществом, не покидая платформу и используя лишь мобильное устройство. Доступ к функции для соответствующих стримеров будет предоставляться поэтапно до конца недели и в дальнейшем при условии выполнения ими минимальных требований», — сказал старший менеджер по продукту Twitch Эдуардо Фенили (Eduardo Fenili).

Stories в Twitch не отличаются от аналогичной функции в других соцсетях — можно публиковать тексты, картинки или видеозаписи, которые исчезают через 48 часов.

Публикация в разделе доступна для партнеров и компаньонов, у которых за последние 30 дней была одна трансляция, но в перспективе доступ к функции может расшириться. Пользователи, у которых более 30 подписчиков, смогут создавать Stories только для них.

На контент, который выкладывается в Stories, распространяются те же правила, что и на другие разделы платформы — есть возможность пожаловаться, если материалы не соответствуют принятым стандартам.

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