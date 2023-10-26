spot_img
27 октября, 2023
ДомойAVVRValve выпустила SteamVR 2.0

Valve выпустила SteamVR 2.0

Valve SteamVR 2.0

Спустя месяц после начала бета-тестирования, компания Valve выпустила SteamVR 2.0 — обновленную версию интерфейса платформы для устройств виртуальной реальности.

«В этом выпуске мы переносим все новое и интересное с платформы Steam в виртуальную реальность. Это наш первый большой шаг на пути к лучшей унификации экосистемы Steam для всех пользователей, который обеспечивает более единообразную работу на всех устройствах. Это обновление также позволит нам добавлять новые функции Steam в будущем гораздо быстрее и чаще», — говорится в сообщении Valve.

Большинство текущих функций Steam и Steam Deck теперь добавлены в SteamVR 2.0. Кроме того, добавили поддержку дополнительных языков и эмодзи для клавиатуры, интегрировали функции Steam Chat и Voice Chat, упростили доступ к уведомлениям и пересмотрели дизайн главной страницы.

Выпуск SteamVR 2.0 не сопровождался анонсом каких-либо аппаратных устройств. Но в сети уже давно появилась информация, что Valve работает над новой гарнитурой виртуальной реальности под кодовым названием Deckard.

Предыдущая статья
В соцсети X появились аудио- и видеозвонки
Следующая статья
Релизный трейлер и некоторые подробности психологического хоррора Alan Wake II
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,106ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,087ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»