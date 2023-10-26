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27 октября, 2023
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В соцсети X появились аудио- и видеозвонки

X

В социальной сети X (Twitter) стали доступны аудио- и видеозвонки. Официально о нововведении еще не объявлено, но многие пользователи при открытии приложения получили соответствующее уведомление.

В настройках приложения X появился новый переключатель «Включить аудио- и видеозвонки», в котором говорится, что вы можете «включить эту функцию, а затем выбрать, с кем вам удобно ее использовать». Например, это могут быть пользователи соцсети с верифицированными аккаунтами, контакты из адресной книги или люди, на которых подписан пользователь. При желании можно выбрать несколько категорий.

Для совершения звонка необходимо зайти в личные сообщения с нужным человеком и нажать в правом верхнем углу соответствующую иконку. Пока что неизвестно, будет ли новая функция доступна всем или же только пользователям с Premium-подпиской.

Ранее Илон Маск заявил, что функция будет доступна на Android, iOS, Windows и macOS, а «номер телефона не потребуется».

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