Релизный трейлер и некоторые подробности психологического хоррора Alan Wake II

На мероприятии Xbox Partner Preview был показан релизный трейлер психологического хоррора Alan Wake II от компании Remedy Entertainment.

Игра является прямым продолжением Alan Wake, вышедшей в 2010 году. Игроку предстоит сыграть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон в двух параллельных сюжетных линиях. Они будут сражаться с врагами, используя огнестрельное оружие и фонарик, исследовать различные локации и решать головоломки.

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Alan Wake II — первая игра Remedy Entertainment, в которой появится «Новая игра+». В дополнительном режиме пользователи смогут заново пройти Alan Wake II, сохранив все снаряжение и апгрейды. Кроме того, «Новая игра+» откроет «кошмарный» уровень сложности, а также добавит в кампанию дополнительные страницы романа для поиска и уникальные видеоматериалы. В базовой версии игры будет три уровня сложности: «История», «Нормальный» и «Тяжелый».

Игра выйдет 27 октября на PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S.