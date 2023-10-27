spot_img
27 октября, 2023
ДомойSoftwareИгрыВ Steam проходит хэллоуинский фестиваль со скидками и подарками

В Steam проходит хэллоуинский фестиваль со скидками и подарками

Steam Scream: The Revenge

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая тематическая распродажа к Хэллоуину. Фестиваль Steam Scream: The Revenge (Страхи в Steam: Возмездие) продлится до 2 ноября в 21:00 по бакинскому времени.

«Ежегодный фестиваль ужасов возвращается, а значит, вас ждут уже вышедшие и готовящиеся к выходу хеллоуинские игры со скидками и демоверсиями», — говорится на страничке мероприятия.

Доступны «тысячи» тематических предложений — хорроры, игры с вампирами, зомби, оборотнями, сверхъестественными темами, элементами темного фэнтези и лавкрафтианскими мотивами.

Со списком предложений можно ознакомиться на странице «Страхов в Steam: Возмездие». Для удобства навигации игры-участники на главной странице фестиваля разделены по категориям, а продающиеся со скидкой товары можно отсортировать по фильтрам.

Кроме того, в «магазине предметов за очки» геймеров ждут три новых авторских игровых профиля в тематике Хэллоуина.

Предыдущая статья
Переговоры о слиянии Western Digital и Kioxia прекращены
Следующая статья
Камера Leica M11-P оснащена функцией подтверждения подлинности фото
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,106ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,087ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»