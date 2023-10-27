В Steam проходит хэллоуинский фестиваль со скидками и подарками

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая тематическая распродажа к Хэллоуину. Фестиваль Steam Scream: The Revenge (Страхи в Steam: Возмездие) продлится до 2 ноября в 21:00 по бакинскому времени.

«Ежегодный фестиваль ужасов возвращается, а значит, вас ждут уже вышедшие и готовящиеся к выходу хеллоуинские игры со скидками и демоверсиями», — говорится на страничке мероприятия.

Доступны «тысячи» тематических предложений — хорроры, игры с вампирами, зомби, оборотнями, сверхъестественными темами, элементами темного фэнтези и лавкрафтианскими мотивами.

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Со списком предложений можно ознакомиться на странице «Страхов в Steam: Возмездие». Для удобства навигации игры-участники на главной странице фестиваля разделены по категориям, а продающиеся со скидкой товары можно отсортировать по фильтрам.

Кроме того, в «магазине предметов за очки» геймеров ждут три новых авторских игровых профиля в тематике Хэллоуина.