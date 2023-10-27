Переговоры о слиянии Western Digital и Kioxia прекращены

Ожидалось, что сделка американской компании Western Digital о слиянии с японским производителем микросхем памяти Kioxia Holdings должна была состояться в конце октября.

Агентство Nikkei вчера вечером сообщило, что переговоры на эту тему прекращены. Утверждается, что главным препятствием к оформлению сделки стало противодействие SK hynix, которая является инвестором в капитал Kioxia с 2018 года. SK hynix вчера подтвердила свою готовность защищать интересы акционеров и противодействовать слиянию активов Western Digital и Kioxia, имеющих отношение к производству твердотельной памяти.

Также сообщается, что компаниям не удалось договориться с основным акционером Kioxia — инвестиционной компанией Bain Capital, которая в 2018 году возглавляла выкуп активов Toshiba Memory Corporation.

SK hynix в то время вложила в общей сложности $2,67 млрд. в капитал Kioxia. Часть этой суммы ($856 млн) была потрачена на конвертируемые облигации, погашение которых позволило бы корейскому производителю памяти получить контроль над 15% акций японского конкурента.

На данное время Kioxia занимает четвертое место на рынке твердотельной памяти, а SK hynix – второе. Если бы сделка состоялась, то Western Digital и Kioxia сообща заняли бы первое место в этом сегменте рынка, обойдя лидирующую Samsung Electronics. Кроме того, у SK hynix имелись свои планы по сотрудничеству с Kioxia, которым могла помешать сделка с Western Digital.

Но несмотря на прекращение переговоров, Western Digital и Kioxia продолжают выпускать память на совместном предприятии в Японии.