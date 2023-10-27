Камера Leica M11-P оснащена функцией подтверждения подлинности фото

Компания Leica представила новую камеру M11-P, которая позиционируется как «первая в мире камера, оснащенная функцией Leica Content Credentials». Данная функция полностью гарантирует подлинность фотографий с момента их съемки до момента публикации.

Камера оснащена чипом, который генерирует в метаданных каждого изображения криптографическую подпись, совместимую с открытым ПО Adobe Content Authenticity Initiative (CAI). В Leica отмечают, что это позволит легко определять авторство фотографий и проверять, вносились ли в них изменения. Создание криптографической подписи можно включить в настройках камеры.

«Камеры Leica всегда были свидетелями знаковых моментов мировой истории. Однако определение подлинности контента становится все более сложным и важным в век цифровой фотографии. Теперь, имея возможность предоставить это доказательство, мы в очередной раз укрепляем доверие к цифровому контенту и восстанавливаем статус камер Leica как авторитетных инструментов в документировании мировых событий», — отметил Андреас Кауфманн, председатель наблюдательного совета Leica Camera AG.

При активации функции M11-P генерирует в файлах DNG Raw и JPG подпись с именем художника, маркой и моделью камеры, а также EXIF-данными фотографии. Авторство фото может проверить в CAI любой желающий. В Adobe подчеркивают, что подпись не защищена от просмотра, но она покажет, если в изображение вносились изменения.

В остальном Leica M11-P похожа по характеристикам на дальномерную камеру M11. Новая камера оснащена 60 Мп CMOS-сенсором с обратной подсветкой и процессором Maestro III. Диапазон ISO составляет от 64 до 50 000 единиц. Также есть модуль Wi-Fi, 2.95-дюймовый сенсорный дисплей с сапфировым стеклом и дальномер с автоматической компенсацией параллакса.

Фото можно записать на карту памяти SD/SDHC/SDXC, имеется 256 Гбайт флеш-памяти Gb. Батарея камеры позволяет сделать до 700 снимков при использовании дальномера и до 1700 снимков в режиме оптимизации.

Цена Leica M11-P составляет $9195.