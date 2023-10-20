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21 октября, 2023
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В соцсети X появятся два новых тарифа Premium

X (Twitter)

Владелец платформы X (Twitter), Илон Маск (Elon Musk), объявил о двух новых тарифных планах подписки Premium, предоставляющих полный набор функций соцсети.

Первый вариант будет дешевле стандартной подписки Premium за $8 в месяц. Подписчикам этого плана будут показывать столько же рекламы, что и бесплатным пользователям. Второй вариант предусматривает полное отсутствие рекламы, но по более высокой цене. Эта инициатива является ответом на ухудшение финансового положения компании, связанное с сокращением трафика и рекламных доходов.

 

Текущий вариант Premium предлагает сокращение количества рекламных объявлений в лентах «Вы читаете» и «Для вас» в два раза. Также доступны функция редактирования и отмены отправки постов, синяя галочка верификации, кастомизация приложения, возможность публиковать сообщения длиной до 25 000 символов вместо 280.

 

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