В соцсети X появятся два новых тарифа Premium

Владелец платформы X (Twitter), Илон Маск (Elon Musk), объявил о двух новых тарифных планах подписки Premium, предоставляющих полный набор функций соцсети.

Первый вариант будет дешевле стандартной подписки Premium за $8 в месяц. Подписчикам этого плана будут показывать столько же рекламы, что и бесплатным пользователям. Второй вариант предусматривает полное отсутствие рекламы, но по более высокой цене. Эта инициатива является ответом на ухудшение финансового положения компании, связанное с сокращением трафика и рекламных доходов.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon. One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Текущий вариант Premium предлагает сокращение количества рекламных объявлений в лентах «Вы читаете» и «Для вас» в два раза. Также доступны функция редактирования и отмены отправки постов, синяя галочка верификации, кастомизация приложения, возможность публиковать сообщения длиной до 25 000 символов вместо 280.