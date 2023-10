В соцсети X появятся два новых тарифа Premium

Владелец платформы X (Twitter), Илон Маск (Elon Musk), объявил о двух новых тарифных планах подписки Premium, предоставляющих полный набор функций соцсети.

Первый вариант будет дешевле стандартной подписки Premium за $8 в месяц. Подписчикам этого плана будут показывать столько же рекламы, что и бесплатным пользователям. Второй вариант предусматривает полное отсутствие рекламы, но по более высокой цене. Эта инициатива является ответом на ухудшение финансового положения компании, связанное с сокращением трафика и рекламных доходов.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023