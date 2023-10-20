Китай ограничит экспорт графита, необходимого для создания аккумуляторов

Китай является крупнейшим в мире производителем и экспортером графита, а также перерабатывает более 90% мирового графита в материал, который используется практически во всех анодах аккумуляторов электромобилей и представляет собой отрицательно заряженную часть аккумулятора.

Китай ограничивает экспорт некоторых графитовых продуктов, заявило Министерство торговли страны. Как поясняется, этот шаг «способствует обеспечению безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок и производственной цепочки, а также лучшей защите национальной безопасности и интересов».

В официальном заявлении Министерства торговли Китая не указываются конкретные страны, но крупнейшими покупателями китайского графита считаются США, Япония, Индия и Южная Корея. С 1 декабря Китай будет требовать, чтобы экспортеры подали заявку на получение разрешений на поставку двух типов графита, включая синтетический графит высокой чистоты, твердости и прочности, а также натуральный чешуйчатый графит и продукты из него. Данные меры обеспечат внутренние поставки графита для военного использования, например, в аэрокосмическом секторе, а также для внутреннего производства аккумуляторов.

Европейский Союз рассматривает возможность введения пошлин на электромобили китайского производства, обосновывая это несправедливым получением выгоды от субсидий. Кроме того, ранее на этой неделе правительство США расширило ограничения на доступ китайских компаний к полупроводникам, включая прекращение продаж чипов искусственного интеллекта, производимых Nvidia.

Напомним, что 1 августа Китай ввел ограничения на экспорт двух металлов, используемых в производстве чипов, галлия и германия, что привело к росту цен на них за пределами страны.