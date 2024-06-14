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14 июня, 2024
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LinkedIn использует искусственный интеллект для помощи поиска работы

LinkedIn

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn предлагает широкий спектр ИИ-инструментов, которые помогают в поиске и подаче заявок на работу, подборе учебных материалов, создании резюме и рекомендательных писем.

«Мы работаем с ИИ с 2007 года и активно используем его для объединения людей, защиты и сохранения доверия к экосистеме. Это один из наших самых мощных инструментов», — заявил руководитель отдела продуктов Томер Коэн (Tomer Cohen).

В октябре 2023 года LinkedIn запустил набор инструментов на базе OpenAI, месяцем позже добавил инструменты для чтения и письма, а также помогающие создавать профили, объявления о приеме на работу и страницы компаний.

Как известно, LinkedIn является частью Microsoft, которая владеет 49% акций OpenAI и располагает собственными значительными наработками в области ИИ. Это в значительной мере снимает нагрузку, связанную с инновациями и инвестициями, с самой LinkedIn, позволяя ей сосредоточиться на создании и интеграции ИИ-инструментов для своих собственных нужд.

Коэн отметил, что посещаемость курсов, связанных с ИИ, которые включают в себя как технические, так и общеобразовательные модули, такие как базовое введение в генеративный ИИ, увеличилась на 160% по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время, для подписчиков тарифного плана Premium компания тестирует «экспертные советы на основе искусственного интеллекта». Используя генеративный ИИ, обученный на опыте известных инструкторов, LinkedIn предоставляет пользователям персонализированные ответы в качестве «отправной точки». В будущем Premium-подписчики получат персональных тренеров, которых можно будет использовать во время просмотра курса LinkedIn Learning.

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