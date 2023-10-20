AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 для мощных настольных ПК и рабочих станций

Компания AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 на архитектуре Zen 4. Были представлены две линейки: Threadripper для применения в высокопроизводительных настольных ПК и Threadripper Pro для мощных рабочих станций.

В линейку Ryzen Threadripper Pro вошли шесть моделей, насчитывающих от 12 до 96 вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки от 24 до 192 потоков инструкций. Базовая тактовая частота варьируется от 2,5 до 4,7 GHz, максимальная частота — от 5,1 до 5,3 GHz.

Чипы имеют от 48 до 384 Mb кеш-памяти L3, а суммарный объем кеша варьируется от 76 до 480 Mb. Показатель TDP у всех моделей- 350 Вт. Процессоры рассчитаны на работу с материнскими платами на наборе логики WRX90. Доступны восемь каналов для модулей памяти DDR5-5200, максимальный объем которой может достигать 2 Tb. Реализована поддержка 148 линий PCIe, из которых доступны 144, а до 128 из них соответствуют стандарту PCIe 5.0. Говорится о поддержке инструкций AVX-512.

В серию Ryzen Threadripper вошли три модели с 24, 32 и 64 ядрами с поддержкой многопоточности. Базовая тактовая частота — от 4,0 до 3,2 GHz, максимальная частота — от 5,1 до 5,3 GHz. Чипы комплектуются от 128 до 256 Mb кеш-памяти L3, а общий размер кеша — от 152 до 320 Mb. Показатель TDP у всех — 350 Вт. Процессоры ориентированы на работу в паре с чипсетом TRX50. Обеспечивается поддержка четырех каналов DDR5-5200 (до 1 Tb), 92 линий PCIe (доступны 88 линий, 48 из которых представлены PCIe 5.0). Цена варьируется от $1499 до $4999.

Есть поддержка различных функций, таких как AMD PRO Manageability, AMD PRO Business Ready support и AMD Secure Processor у моделей Pro.