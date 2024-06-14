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15 июня, 2024
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В WhatsApp стали доступны новые функции для видеозвонков

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp получил крупное обновление, которое направлено на улучшение видеозвонков.

  • Лимит количества участников видеоконференций был увеличен в четыре раза: с восьми до тридцати двух. Ранее столько человек могли одновременно участвовать только в аудиозвонке;
  • Появилась динамичная рамка, которая автоматически подсвечивает и перемещает на первое место в списке того, кто сейчас говорит и увеличивает изображение с ним для всех участников;
  • Появилась возможность транслировать не только видеопоток с камеры, но и экран своего устройства одновременно с разговором.

Кроме того, разработчики сообщили, что видеозвонки в WhatsApp переходят на новый формат MLow. Благодаря нему качество картинки и звука будет хорошим даже при плохой связи. Новый метод сжатия должен эффективнее устранять посторонние звуки и эхо. Разрешение видеопотока тоже повысилось, но это нововведение можно оценить только при достаточно высокой скорости соединения.

Новая версия WhatsApp уже доступна на всех поддерживаемых платформах.

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