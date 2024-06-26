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27 июня, 2024
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Мессенджер ICQ завершил работу

ICQ

VK завершил работу ICQ, об этом сообщается на сайте мессенджера. Согласно сообщению пресс-службы, компания намерена сосредоточиться на развитии «VK мессенджера» для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ.

Система мгновенного обмена сообщениями ICQ была создана израильской компанией Mirabilis в 1996 году. Позже ее приобрела американская AOL, а в апреле 2010 года — российская Mail.ru Group.

В 2000-е годы ICQ был самым популярным способом общения в российском сегменте интернета. К 2013 году его аудитория в стране насчитывала более 8 млн. пользователей.

Последнее масштабное обновление мессенджера состоялось в 2020 году, к примеру, в него добавили быстрые ответы и возможность создавать ботов.

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