Sony представила TWS-наушники InZone Buds WF-G700 для геймеров

Компания Sony представила беспроводные наушники InZone Buds WF-G700, разработанные специально для геймеров. По словам производителя, новинка стала первой игровой моделью компании с поддержкой технологии активного шумоподавления, низкой задержкой и длительным временем работы. Форма и посадка наушников проработана до мелочей, чтобы они не вызывали дискомфорта во время длительных игровых сессий. В комплект входят четыре набора силиконовых насадок разных размеров.

Sony Inzone Buds WF-G700 могут использоваться со смартфонами, портативными игровыми приставками, консолями PlayStation 5 и ПК. К источнику сигнала наушники предлагается подключать посредством передатчика USB-C, который позволяет снизить задержку до уровня ниже 30 мс. Кроме того, поддерживается подключение через Bluetooth LE Audio.

Наушники поддерживают пространственный звук. Фирменное мобильное приложение позволит создавать профили на основе фотографий ушей пользователей для более точного пространственного звука.

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Встроенные микрофоны обеспечивают точную передачу голоса пользователя в онлайн-игре, что позволяет собеседникам четко слышать речь даже в шумной обстановке. Это достигается за счет шумоподавления на базе ИИ и специального чипа L1. Время работы наушников достигает 12 часов при использовании USB-передатчика для низкой задержки. В режиме Bluetooth LE Audio они проработают до 24 часов (с учетом зарядного чехла). 5-минутная подзарядка дает дополнительный час использования.

Sony Inzone Buds WF-G700 в черном и белом вариантах исполнения поступят в продажу 31 октября по цене $199,99. Предзаказ уже открыт.